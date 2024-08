Com'è andato l'esordio di Saul Coco con il Torino

Getty Images

è arrivato a Torino per prendere il posto di Buongiorno ceduto al Napoli. E fino a pochi minuti prima della fine della partita di San Siro contro il Milan, l. Coco finisce dentro le azioni di due gol del Milan che da 0-2 riprende la partita pareggiando 2-2 prima con Morata all'89' - gol al debutto in rossonero - e poi con Okafor nei minuti di recupero.- Schierato al centro della difesa a tre con Vojvoda da una parte e Masina dall'altra,in occasione del secondo gol rossonero. Saul ha qualità tecniche e fisiche, ha bisogno di tempo per adattarsi al calcio italiano e agli schemi di Vanoli, che nel post partita ha dichiarato comunque di essere contento della sua prestazione.

- Subito titolare nella prima di campionato,Anche Vanoli, come Juric, gioca con la difesa a tre, nella gara contro il Milan ha provato due esterni braccetti anche se Masina ormai è più centrale che esterno; nelle rotazioni della difesa rientrerà anche il georgiano Sazanov, in attesa del rientro di Schuurs per capire come cambieranno le gerarchie.