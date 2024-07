Quanto ha pagato il Torino Saúl Coco

Getty Images

Incassati 35 milioni dalla cessione di Buongiorno al Napoli - più 5 di bonus - il Torino ne ha reinvestiti una parte per prendere il sostituto dell’ex capitano granata:dopo una stagione da titolare in Liga al centro di una difesa a quattro.- Protagonista delle ultime due Coppe d’Africa giocate con la Guinea Equatoriale (2021 e 2023), Saúl Coco aveva una clausola rescissoria di 30 milioni di euro ma il Torino ha trattato con il Las Palmas riuscendo a ottenere uno sconto sul prezzo, considerando anche che il difensore aveva il contratto in scadenza tra un anno.

- Il Torino si è mosso con rapidità anticipando la concorrenza di club stranieri su Saúl Coco,. Il Torino però è stata la squadra più convinta a spingere sul giocatore, già prima dell’addio di Buongiorno il ds Vagnati aveva preso informazioni sulla clausola e sulla volontà del giocatore, il contratto in scadenza nel 2025 è stata un’occasione per prenderlo a un prezzo di saldo.