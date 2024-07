Chi è Saúl Coco, il sostituto di Buongiorno nel Torino

Getty Images

Dopo aver salutato capitan Buongiorno e aver incassato 35 milioni dalla sua cessione al Napoli (più 5 di bonus), il Torino si era messo a caccia di un sostituto del classe ‘99. In difesa servivano volti nuovi avendo perso anche Ricardo Rodriguez e Djidji a zero per fine contratto.- Sulla carta Coco parte titolare nella difesa di Vanoli:, decisivo per la vittoria: un destro potente dalla trequarti che ha superato la barriera ed è finito in rete. Il portiere Jørgensen immobile. Con quella punizione ha vinto il premio come miglior gol del mese del campionato.

- Dopo le giovanili nel Las Palmas e tre stagioni in seconda divisione col club gialloblù,. È nato a Lanzarote - isola delle Canarie - ma è stato naturalizzato equatoguineano giocando l’edizione 2021 e 2023 della Coppa d’Africa, durante le quali la Guinea Equatoriale è stata eliminata rispettivamente agli ottavi di finale e ai quarti.