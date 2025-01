Come cambia il Como con Dele Alli

Getty Images

Probabilmente De Alli avrà bisogno di tempo per ritrovare la condizione perfetta dopo oltre un anno e mezzo lontano dal campo, ma il Como crede nel rilancio del classe ‘96 e ha deciso di puntare su di lui:. Il primo a credere nel centrocampista inglese è stato Cesc Fabregas, che si è mosso in prima persona per spiegare il progetto all’ex giocatore di Tottenham, Everton e Besiktas.

- Dele Alli è la scommessa di gennaio del Como, il giocatore, in partenza Alli dovrebbe essere la prima alternativa a Nico Paz; ma se dovesse tornare quello del Tottenham sarebbe impossibile lasciarlo fuori, non è escluso che i due possano giocare insieme dietro un’unica punta.- Cesc Fabregas ha commentato così l'acquisto di Alli: "Da tanto tempo non gioca una partita, adesso è tornato ad allenarsi con un gruppo, con dei compagni, con un po' di caos. Perché quando ti alleni da solo è tutto bello, ma in gruppo è completamente diverso. A Marbella ha iniziato a lavorare un po' con noi, adesso un po' di più.. Dobbiamo andare piano piano, siamo qua per aiutarlo. Speriamo che possa tornare il Dele Alli di prima, ci ho giocato contro tante volte ed era un giocatore forte, forte, forte".