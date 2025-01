Como, Caqueret è in Italia: cifre e dettagli del colpo più costoso della storia lariana

Nel giro di pochi giorni, il Como ha battuto due volte il proprio record per l'acquisto più costoso sul mercato. Prima, 11 milioni nelle casse del Real Betis, con esordio già avvenuto nella prima giornata di ritorno in casa della Lazio, poicentrocampista che proviene dall'Olympique Lione.Per mettere Caqueret nelle mani di Fabregas,. Si tratta quindi di gran lunga del colpo più costoso nella storia del club, un primato che però, di questo passo, non è destinato a durare molto.

Si tratta di un centrocampista nato nel, spinto lontano dalla Francia dalla delicata situazione economica del suo club. Presto potrebbe seguirlo, in Italia se non proprio al Como, il suo compagno di reparto, l'ex Roma Nemanja Matic., pronto per unirsi ufficialmente alla causa lariana e a cominciare il prossimo capitolo della sua carriera. Per lui è pronto un contratto che prevede uno stipendio all'altezza di quello percepito finora, cioè 3,5 milioni annui.