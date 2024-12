Como, Mazzitelli a CM: "Vi racconto Nico Paz, ancora non ha fatto vedere le cose migliori"

La numero 10 è la maglia dei fantasisti. Da sempre, per sempre., arrivato in estate in prestito secco dal Real Madrid. Cresciuto nella Cantera dei Blancos, il classe 2004 ha conquistato la Serie A con giocate da stropicciarsi gli occhi. Quei numeri Mazzitelli li vede ogni giorno, (quasi) ogni ora in allenamento. E quando gli chiediamo di Nico non ha dubbi sulle sue qualità.

"Assolutamente sì, quello che vedete in partita lo fa tutti i giorni anche in allenamento. Nonostante sia giovanissimo, sta dimostrando di avere continuità durante la partita. Un giovane della sua età può fare due/tre gare a quel livello, ma se inizia ad avere un rendimento costante come Nico, va in nazionale, si allena con grandi campioni e torna con la stessa umiltà di prima, siamo di fronte a un ragazzo con una stoffa diversa. Spero che rimanga sempre così e che quest'anno ci faccia vedere le cose migliori, perché sono sicuro che ha una grande carriera davanti".

"Oltre alla continuità della quale parlavamo prima, la sua forza fisica: la capacità di vincere sempre i duelli nonostante i tanti giocatori che lo pressano; può succedere che il primo controllo non sia perfetto, ma trova sempre il modo di andarsene con una giocata".