Como, Mazzitelli a CM: "De Rossi a Trigoria era una figura mitologica"

Per capireche gli ha trasmesso papà Massimo, giornalista e primo tifoso del centrocampista del Como: "Lui e mia madre mi hanno insegnato i valori che oggi porto dentro di me - ci racconta nella nostra intervista - Mio padre mi ha sempre sostenuto nel mio percorso calcistico, lo abbiamo fatto insieme e ancora oggi mi segue sempre anche solo vedendo il risultato della partita".

"Nulla, sa che non deve dirmi niente perché sono già molto autocritico di mio. Dalla faccia che faccio quando esco dallo stadio si capisce subito se ho voglia di parlare o no"."Sì, sarebbe potuta essere una strada percorribile"."Molto. Mi ha voluto negli Allievi Nazionali nonostante fossi sotto età, a Trigoria era un'istituzione. I ragazzi più grandi me ne parlavano benissimo, quando ho iniziato a lavorare con lui mi sono reso conto che per noi aveva qualcosa di diverso dagli altri".

"Nei Giovanissimi Nazionali, la sua prima esperienza da allenatore durante la quale abbiamo perso la finale scudetto contro il Milan. Quell'anno avevamo creato un gruppo speciale, ci siamo divertiti tantissimo. Avevamo 14 anni, lui capì che non doveva darci chissà quali nozioni tattiche e si concentrava molto sulla tecnica: un aspetto che non tutti gli allenatori dei settori giovanili curano, perché si guarda più al risultato".

"Erano sei mesi che mi allenavo in prima squadra, l'esordio era nell'aria. Di quel giorno ricordo i momenti in albergo prima di andare allo stadio, sapevo che avrei giocato e avevo un mal di pancia incredibile. Che tensione... Mentre mi scaldavo sulla fascia ero emozionato, poi sono entrato al posto del mio amico Federico Ricci"."Nessuno, è giusto così. La Roma è una grande squadra, ci sono giocatori che hanno fatto una carriera più importante della mia. Io ho avuto il mio percorso: sono arrivato in Serie A presto, sono dovuto scendere in B perché non trovavo continuità e forse sono risalito un po' più tardi di quello che avrei potuto. Però va bene così, questo tipo di cammino mi ha aiutato anche nella crescita. Adesso è arrivato il momento giusto per esprimermi al meglio, le cose migliori arriveranno in futuro".

"Quando ero nelle giovanili attraversavo il viale di Trigoria passando davanti ai campi della prima squadra, vedevo quei giocatori come figure mitologiche e irraggiungibili. Poi ho iniziato ad allenarmi con la prima squadra ma lui mi trattava come uno di loro nonostante fossi un ragazzino della Primavera, e questo fa capire la grandezza della persona. Avendo fatto anche lui lo stesso percorso, sapeva cosa poteva servirci"."La Serie A, mi piace aggiornarmi e seguire le altre squadre. Anche se la competizione che preferisco è la Champions League: dagli ottavi in poi ci sono partite che se ami il calcio non puoi perdere, parliamo del massimo livello e sono convinto che chi fa questo sport deve guardare quelle gare".