Conference League LIVE: il big match delle 18.45 è Legia Varsavia-Real Betis. In serata spicca Chelsea-Gent

Lacomincia ed esaurisce questa sera il programma della prima giornata. Una mandata di partite alle 18:45 e una alle 21, con due incontri che spiccano nettamente sugli altri per blasone delle favorite e anche delle avversarie.Prima c'è ilche va ain casa del, con una delle tifoserie più calde d'Europa; in Polonia, a Breslavia, è prevista anche la finale di questa edizione. in serata, invece, ilstrafavorito ospita i belgi del

Segue invece l'elenco di tutte le altre partite, con sfide anche estremamente esotiche:18.45I belgi dell'ex obiettivo del Milan Kevin Denkey ospitano gli svizzeri di San Gallo, che saranno avversari della Fiorentina.Partita impegnativa per gli scozzesi in Bielorussia contro la squadra della Capitale.I serbi arrivano in Kazakistan per stupire contro gli esperti padroni di casa.Prima apparizione europea per i tedeschi che partono con una gara non proibitiva contro gli sloveni in casa.

Gara che sembra semplice per i norvegesi che hanno sfornato Haaland nel recente passato, visto il ricco pedigree europeo. I nordirlandesi del Larne sono meno quotati.Anche gli armeni del Noah sono una novità, per il Mlada è un'occasione da non farsi sfuggire.Cipro contro Islanda, sfida tra nazioni isolane dai climi totalmente diversi.21.00I bosniaci non hanno una missione semplice contro il Pana, uno dei club più vincenti e blasonati della Grecia.

Danimarca contro Polonia, una sfida che vede i padroni di casa favoriti sulla carta.Gli austriaci saranno avversari dei viola e hanno in rosa Jerome Boateng, ma gli svedesi del Djurgarden sono in crescita negli ultimi anni.Il Lugano sfida spesso l'Inter nelle amichevoli precampionato, nella prima giornata se la vedranno con i finlandesi dell'HJK.I ciprioti del Pafos, l'isola dove secondo il mito è nata la dea Venere, vanno in Moldavia.Ancora ciprioti in trasferta, nella tana dei più quotati quadrifogli irlandesi.