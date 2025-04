Conte e quel "se non ci sono i mezzi…": da Adeyemi a Comuzzo, cosa c’è dietro al suo sfogo

che - da quanto si legge nelle dichiarazioni del tecnico - non ha portato i giusti rinforzi a una squadra che vuole ambire allo scudetto. Queste alcune delle parole rilasciate dall’allenatore salentino: “Dobbiamo vivere il presente, sapendo che da parte mia ci sono tutte queste situazioni favorevoli. Però. Dobbiamo andare avanti, però grande apertura: io a Napoli sto bene, è una piazza che mi dà emozione ed è molto importante. Io porto delle aspettative e le aspettative me le metto da solo. Chi prende Conte dice 'O arriva primo o arriva secondo’, anche se l'anno prima arrivi decimo. Deve lottare per vincere lo Scudetto, non basta lottare per andare in Europa.”.

. Già nella conferenza stampa di presentazione della sfida con i brianzoli, infatti, Conte si era nuovamente soffermato proprio sull’addio del georgiano: “Sono state dette tante cose ad inizio d'anno da parte mia: alcune posso confermarle, altre non posso confermarle. Non rinnego niente, ma ti rendi conto di alcune situazioni e non mi sento di confermare tutto quello che ho detto.”.

. Nella sessione di mercato invernale, in casa Napoli si erano fatti. Uno su tutti quello di, attaccante versatile del Borussia Dortmund che si sarebbe adattato alla perfezione con l’idea di calcio del tecnico ex Juventus e Inter. La dirigenza del Napoli, però, non ha mai affondato il colpo, regalando a Conte solamente, già in difficoltà nei 6 mesi rossoneri e che, ad oggi, non è ancora riuscito a dare il proprio contributo al Napoli. Non solo il rinforzo offensivo,, visto che Buongiorno ha dovuto far fronte a diversi problemi muscolari fin dal suo arrivo nella squadra partenopea. Si era fatto il nome didella Fiorentina, ma come per Adeyemi l'interesse non si è mai tramutato in una vera e propria trattativa.