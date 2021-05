Ultimo atto, il titolo è in palio. Atalanta e Juventus si affrontano al Mapei Stadium di Reggio Emilia per la finale di Coppa Italia: fischio d'inizio alle 21, arbitra il signor Davide Massa di Imperia, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



ATALANTA – JUVENTUS Mercoledì 19/05 h. 21.00

MASSA

PASSERI – COSTANZO

IV: DI BELLO

VAR: VALERI

AVAR: VIVENZI

AA RISERVA: ALASSIO



PRIMO TEMPO



27' - Primo cartellino del match: giallo a Chiellini per gioco pericoloso su Pessina.



13' - Pessina invoca il rigore per un intervento di Rabiot: decisione dubbia, i replay non chiariscono se il centrocampista della Juve tocchi prima il pallone o il giocatore dell'Atalanta.



6' - Chiesa giù in area dopo un contrasto con Romero, tutto regolare per Massa: decisione corretta, il difensore dell'Atalanta colpisce nettamente il pallone.