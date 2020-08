"14 giorni passano veloci...". E' il messaggio postato su Instagram (e dedicato al figlio Falco Nathan con lui nella foto) da Flavio Briatore, il patron del Billionaire che oggi ha lasciato l'ospedale San Raffaele dove gli è stato diagnosticato il Covid-19. Dimesso in buone condizioni di salute, come scrive Repubblica.it Briatore trascorrerà l'isolamento domiciliare a casa di Daniela Santanchè, storica amica, socia e conterranea. Briatore è arrivato su un'auto scura sotto l'abitazione dell'amica ed ha scherzato con i giornalisti in attesa: "Sto bene, sto bene ma non vi avvicinate che vi attacco di tutto".



"Le condizioni cliniche generali consentono al paziente di continuare la terapia in isolamento domiciliare, come previsto in caso di positività al SARS-Cov-2", scrivevano ieri i medici dell'ospedale milanese riguardo al suo stato di salute