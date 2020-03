Sabato 2 maggio. Questa è la data individuata dai presidenti delle squadre di Serie A per riprendere il campionato e terminarlo entro il 30 giugno, rinviando l'Europeo al 2021 e sperando che nel frattempo sia finita l'emergenza sanitaria per il coronavirus in Italia. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, nella video-conferenza di ieri c'è stato uno scontro sulla ripresa degli allenamenti: De Laurentiis (Napoli) e Lotito (Lazio) vogliono farli riprendere anche portando i calciatori in ritiro, invece Agnelli (Juventus) è contrario e ha replicato accusando il presidente biancoceleste di avere solo interessi di classifica, battuta sgradita allo stesso Lotito.