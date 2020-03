La pandemia coronavirus influenza anche il mondo dello sport. Calciomercato.com segue tutti i principali aggiornamenti di giornata in tempo reale.



8.37 Il probabile rinvio di Euro2020 rischia di pesare sulle casse dell'Uefa: come riporta il Corriere della Sera, infatti, lo slittamento del torneo non sarà a costo zero. A Nyon, per questo, pensano di chiedere un indennizzo a federazioni, leghe e club. La mancata disputa dell'Europeo permette di salvare i campionati e - di conseguenza - i diritti tv. La Serie A dovrebbe versare una cifra tra i 30 e i 40 milioni di euro.



8.30 È il giorno della verità: oggi la Uefa incontra federazioni, leghe, club e calciatori. La decisione più probabile è il rinvio di Euro2020. Secondo il Corriere della Sera, sono due le opzioni per il torneo: la prima a giugno 2021, la seconda tra novembre e dicembre 2020.