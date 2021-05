Una gioia tramutatasi in tragedia. E' quanto avvenuto a Robilante, in provincia di Cuneo, dove un uomo, Claudio Cerato, 61 anni, è morto di infarto al fischio finale di Atalanta-Milan. L'uomo, ex meccanico e operaio e figura storia delle società di calcio del paese, ha accusato un malore intorno alle 23 di domenica: tifoso sfegatato del Milan, non ha tragicamente retto all'emozione del ritorno dei rossoneri in Champions. Lo riporta La Stampa.