dopo una vacanza italiana trascorsa in Sardegna,, durante un incontro con il ministro cinese Wang Yi che si è tenuto nei giorni scorsi a Roma.Come ben sappiamo, il web è pieno di persone pronte a trasformare anche una semplice abbronzatura in qualcosa di divertente:. C’è chi lo ha paragonato alla ormai conosciutissima tintarella del presentatore, chi all’ex presidente americano, chi a personaggi di serie televisive o a venditori di cocco sulla spiaggia o ancora a campioni dello sport comeDi Maio avrebbe potuto ignorare le tante immagini apparse sul web, ma come già è accaduto con altri esponenti politici,con “Ragazzi… prometto che la prossima estate metterò la crema 50. E grazie per avermi reso questa giornata più leggera”. Questo comportamento però, ha fatto nascere non poche critiche.C’è chi ha preso il comportamento di Di Maio come un semplice atto di ironia e chi, invece, sembra averlo interpretatoSul New York Times si leggee il ministro viene accusato di non tener conto delle convenzioni contro il razzismo esistenti fuori dall’Italia. Le polemiche sembrano però non avere fondamento: il ministro era solamente abbronzato e le immagini non sono state né create e né tantomeno diffuse con lo scopo di screditare altri.Però sul web non tutti la pensano allo stesso modo e, un tale comportamento, di fronte a tutto quello che succede ogni giorno nel resto del mondo, sembra essere inaccettabile.