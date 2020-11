Intervenuto ai microfoni di Sky Sport l'allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha commentato così la vittoria per 2-0 ottenuta contro il Napoli.



SIAMO FORTI - “Una vittoria importante, perché fa capire ai ragazzi la forza di questo gruppo. Io ho detto ai ragazzi che non vendo fumo. E che potevamo vincere a Napoli. Spero si convincano della forza che hanno perché è la convinzione che permette di vincere su questi campi. Non so se giocare così basta per vincere, ma perlomeno scegliamo come perdere”.



DIFESA A TRE - “La difesa a tre non è mancanza di coraggio, ma una scelta in funzione degli uomini a disposizione e degli avversari. Non potevo esporre Chiriches a sessanta metri contro gli attaccanti del Napoli. E comunque i miei ragazzi sono capaci di interpretare ogni modulo”



PROSPETTIVE - "Per capire dove siamo, aspettiamo l’Udinese, sono queste le partite che di solito soffriamo anche se i friulani hanno cambiato modo di giocare e sono più propositivi. Prima si chiudevano un po’ di più”.



MAXIME LOPEZ - “Lo abbiamo fortemente voluto perché è bravo, sa giocare a calcio e gestire la pressione perché ha giocato 100 partite a Marsiglia. Sono convinto che si adatti benissimo a Locatelli. Occorre sacrificarsi un po’ di più perché non sono due incontristi ma alla fine ne valga la pena”.