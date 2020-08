Sono stato veramente felice, ho passato sei mesi meravigliosi e lì è nata mia figlia". ​Una decina di giorni fa Gerard Deulofeu parlava così in un'intervista a El Transistor,l'ha ribadito anche recentemente al suo agente, che è al lavoro per trovargli una nuova sistemazione. L'attaccante spagnolo classe 1994, 4 gol 3 assist nelle 18 partite con il Milan nei primi cinque mesi del 2017,Aspetta segnali da Milano, intanto continua il recupero dall'infortunio al legamento crociato del ginocchio destro, subito ​lo scorso 29 febbraio nel match contro il Liverpool.- Lavora e aspetta una chiamata, consapevole che non è facile. Il Watford, retrocesso in Championship, ha detto sì alla cessione, ma vuole fare cassa. Bisogna mettere sul tavolo un'offerta convincente per portarlo via dal nord-ovest di Londra,per il quale mancano solo i dettagli.Il budget a disposizione sarà utilizzato per arrivare a Tonali e a un difensore centrale titolare (l'ultima idea è Pezzella della Fiorentina), Deulofeu ora non è una prima scelta, può diventare un'occasione a fine mercato, se non troverà squadra e soprattutto, il prezzo dell'ex canterano del Barcellona.