La Dinamo Zagabria perde il suo capitano: Arijan Ademi saluta e si trasferisce in Cina. Il centrocampista macedone, 31 anni, ha firmato per il Beijing Gouan: per quanto fatto in 13 anni di militanza (intervallati da un anno di prestito alla NK Lokomotiva), la Dinamo ha deciso di ritirare la maglia numero 5