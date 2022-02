Nel corso della lunga intervista concessa alla Gazzetta dello sport, Roberto Donadoni si sofferma anche sulla questione Kessie: "Se la probabile separazione con Kessie può essere un elemento di disturbo? No, perché anche in questo caso la società si è mossa con grande chiarezza, esprimendo senza giri di parole il proprio pensiero. C’è stata coerenza fin da subito, il club ha parlato onestamente senza nascondersi dietro mezze verità. Se poi Kessie accetterà bene, altrimenti farà le sue scelte alternative: in campo è un professionista".