Donnarumma in panchina nel Psg, Safanov titolare: cambiano le gerarchie?

AFP via Getty Images

Nella vittoria di ieri del Psg contro il Lens. Il portiere italiano ha lasciato il posto a Safanov che ha chiuso la gara con un clean sheet grazie alla vittoria per 1-0 della squadra di Luis Enrique: decisivo il gol di Dembelé dopo appena quattro minuti. All'annuncio delle formazioni ufficiali sono rimasti tutti spiazzati, in Francia erano convinti che il titolare fosse Donnarumma come sempre, ora però ci si inizia a chiedere se la scelta di lasciare fuori Donnarumma possa essere riproposta anche in altre partite.- Dietro l'esclusione di Gigio infatti non ci sarebbe un discorso di turnover ma solo scelta tecnica. Safanov è riuscito a non prende gol facendo anche una buona partita,. Nelle tre precedenti gare in campionato contro Rennes e Reims e in Champions col Girona, ha giocato per l'indisponibilità di Donnarumma, stavolta invece l'ex portiere del Milan era a disposizione ed era stato convocato da Luis Enrique, che però ha preferito lasciarlo in panchina.

- Safanov è arrivato in estate per 20 milioni dal Krasnodar che è l'unico club dove aveva giocato prima di trasferirsi a Parigi,, primo in campionato con 8 vittorie in 10 partite e ancora nessuna sconfitta; 26 punt, +6 sul Monaco secondo. In settimana la squadra di Luis Enrique giocherà in Champions contro l'Atletico Madrid, una partita - si giocherà mercoledì 6 novembre alle 21 - nella quale Donnarumma dovrebbe tornare titolare tra i pali del Psg. Ma non sono escluse sorprese.

- “Sapevo che avremmo trovato delle difficoltà contro il loro pressing e in questo caso l’unico libero può essere il portiere.. Per me questo è un discorso che vale per tutti i ruoli ed oggi Safonov ci ha garantito una certa superiorità numerica. E’ stato molto bravo. Sono contento della sua prestazione, non ha commesso errori. Parliamo di un giocatore molto completo. Ha fatto meglio di Donnarumma? Non ho detto questo”.