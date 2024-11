Perché Donnarumma non gioca nel Psg

AFP via Getty Images

Ancora una panchina per, escluso dalla formazione titolare del Psg nella sconfitta in Champions League contro il Bayern Monaco: 0-1 finale, gol dell’ex Napoli Kim., la terza esclusione di fila considerando anche quella con l’Italia in Nations League contro il Belgio. In quel caso Spalletti aveva fatto giocare Vicario, nel Psg invece il titolare in Germania era il russo Matvey Safanov, classe ‘99 arrivato in estate per 20 milioni dal Krasnodar.

- Donnarumma era già stato escluso dall’ultima partita di Ligue 1 contro il Tolosa (gara vinta 3-0 e clean sheet di Safanov), e prima ancora con il Psg era rimasto in panchina nella partita di campionato contro il Lens, vinta con un gol di Dembelé e anche in quel caso senza subire reti (aveva saltato anche la gara di Champions con il Girona, ma in quel caso per infortunio)., che considerando solo le partite col Psg ha fatto tre panchine.

- Una scelta forte quella dell’allenatore spagnolo, soprattutto in una partita che potrebbe essere decisiva per il cammino del Psg in Champions: dopo le prime cinque giornate i francesi sono a 4 punti, al momento fuori anche dalla zona playoff (una vittoria, un pareggio e tre sconfitte).: il portiere russo è stato protagonista in negativo sul gol di Kim, sbagliando l’uscita su un calcio d’angolo avversario e favorendo così il gol del sudcoreano.