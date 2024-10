Lutto nel calcio, a 35 anni è morto l’ex Psg e Marsiglia Abdelaziz Barrada

AFP/Getty Images

Una terribile notizia:, ex giocatore della nazionale marocchina che si era ritirato da poco. Centrocampista offensivo che poteva giocare anche esterno d’attacco a destra, dal 2021 era rimasto senza squadra dopo la fine del contratto con i dilettanti francesi del Lusitanos Saint-Maur.- Nato da una famiglia marocchina, Barreda nasce nel piccolo paesino di Provins (circa 12mila abitanti) alle porte di Parigi. Doppio passaporto marocchino e francese,. In Francia gioca anche con il Marsiglia, in Spagna col Getafe e nella sua carriera fa tappa anche in Turchia (Antalyaspor), Emirati Arabi (Al-Nasr Dubai e Al-Jazira) e Qatar (Al-Shahaniya).

- Fin da subito sceglie la nazionale marocchina con la quale fa la trafila partendo dalle Under,. Ha fatto parte della lista dei convocati del Marocco per la Coppa d’Africa 2013, e in totale in nazionale ha collezionato 28 presenze e 4 reti.