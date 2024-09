Milan, Ibrahimovic e Moncada mettono in riga Theo Hernandez e Leao: arriva il chiarimento con Fonseca

AFP via Getty Images

, già estremamente funestato da una crisi importante di risultati (un solo successo nelle ultime 12 partite) e di gioco – le buone sensazioni delle amichevoli estive hanno lasciato spazio alla confusione mostrata nelle prime 3 uscite ufficiali –. Pochi secondi dopo il pari firmato dal 10 rossonero, ricordiamo, i due hanno deciso di non unirsi alla squadra per il cooling break immediatamente successivo, dichiarando a mezzo stampa come non avessero necessità di effettuarne uno, essendo appena entrati sul rettangolo verde di gioco. La Gazzetta dello Sport offre un chiarimento su quanto successo subito dopo il fischio finale della sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie A.

Come viene riportato, infatti,per una situazione che, secondo quanto viene ricostruito, si è dimostrata più grande di quanto in realtà fosse. A loro avviso, tutta la scena è stata travisata e, nei loro pensieri, non c’era alcuna intenzione di compiere atti che fossero dimostrativi nei confronti dell’allenatore lusitano. Anche le spiegazioni fornite (da Theo a Milan TV e da Fonseca a DAZN) remavano proprio verso questa direzione, invitando a non creare problemi o casi laddove non ne fosse necessario. Come sottolineato nelle scorse giornata,che ci ha tenuto a voler far sentire la sua presenza agli ex compagni.

e non sarà accettato più alcun altro errore. Il messaggio, quindi, del club di Via Aldo Rossi è, come doveva essere già chiaro in precedenza, a comandare è Paulo Fonseca e bisogna sottostare alle sue decisioni. Ora i due saranno impegnati con le rispettive Nazionali: al rientro a Milanello, se saranno in buone condizioni fisiche e mentali, saranno titolari e protagonisti dell’importante trittico Venezia-Liverpool-Inter, tris di partite che può segnare già un punto di svolta per la stagione rossonera e per il futuro di Fonseca. Milan,