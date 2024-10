Perché Szczesny non ha ancora mai giocato nel Barcellona

Calciomercato

Per sostituire ter Stegen infortunato fino a fine stagione il Barcellona ha deciso di puntare sull'ex portiere della Juventus, che il 2 ottobre scorso ha firmato un contratto con il club spagnolo. Il polacco aveva annunciato il ritiro dal calcio dopo la fine del contratto con i bianconeri, ma dopo la proposta del Barça ha fatto dietrofront decidendo di tornare a giocare. O meglio, ancora no. Non ha mai esordito con la nuova maglia, non convocato contro l'Alaves e due panchine contro il Siviglia in campionato e in Champions con il Bayern Monaco.- Al momento. "Sono felice che Wojciech dica di essere pronto - ha detto l'allenatore del Barcellona alla vigilia della gara con il Siviglia - ma". Chiaro e deciso il tecnico tedesco, ha spiegato così il motivo per il quale l'ex portiere della Juventus non ha ancora esordito col Barça. Probabilmente, quindi, finché Peña gli darà garanzie si andrà avanti con lui.

- In attesa dell'esordio con il Barcellona, Szczesny non ha perso il posto da titolare nella Polonia, e in occasione della gara di Nations League con il Portogallo ha incontrato Cristiano Ronaldo con il quale ha condiviso una parte della sua esperienza alla Juventus:dopo aver già annunciato l'addio al calcio. Risate e prese in giro tra i due, il siparietto si chiude con un abbraccio tra i due in un clima sereno e scherzoso.