Il bello è facile da immaginare, vivere una partita che finalmente propone boati e sussulti dagli spalti rende lo spettacolo semplicemente più bello. Anche per i giocatori in campo, che ritrovano nel pubblico quell'accompagnamento che può servire anche per drizzare le antenne. Ti giri a destra e trovi i tifosi della Juve, ti giri a sinistra e ci sono quelli dell'Atalanta, entrambe le curve vivono la loro sfida nella sfidaFuori dallo stadio, pur essendoci poche migliaia di spettatori previste al Mapei Stadium, si è rivelato necessario il coinvolgimento delle forze dell'ordine per consentire ad alcuni tifosi dell'Atalanta di raggiungere il proprio settore perché accerchiati ( leggi qui ) da ultras bianconeri che hanno pure provato a interrompere il loro percorso con fumogeni e razzi.: 500 tifosi alla vigilia sotto l'hotel dell'Atalanta, un centinaio questo pomeriggio a recar visita alla Juve. Non si dovrebbe fare, non si doveva fare. E pure sugli spalti, specialmente nel settore bergamasco, non sembra che sia stato rispettato il distanziamento previsto. Certo, oggi al Mapei sono tutti vaccinati, negativi da non più di 48 ore o guariti dal Covid negli ultimi sei mesi: però per fare in modo che questo sia solo un primo passo e non un evento eccezionale,