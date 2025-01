Empoli, perché Vasquez non gioca contro il Lecce. D'Aversa sceglie Seghetti

Getty Images

Novità in porta per l'Empoli in occasione della partita contro il Lecce. Il tecnico Roberto D'Aversa, per la sfida salvezza del Castellani, ha scelto di lasciare in panchina Devis Vasquez e di lanciare, per la prima volta in campionato, il baby Jacopo Seghetti, classe 2005 e già titolare in Coppa Italia contro Torino e Fiorentina, con cui fu decisivo nella lotteria dei rigori parando il tiro dal dischetto di Ranieri.

ESCLUSIONE - Dietro all'esclusione di Vasquez non dovrebbero esserci ragioni di mercato, dato che il presidente Fabrizio Corsi, proprio a calciomercato.com, aveva chiuso al possibile approdo al Palermo (CLICCA QUI). Possibile, quindi, che D'Aversa abbia scelto Seghetti in seguito agli errori di Vasquez in fase di impostazione contro il Genoa e, soprattutto, alla scorsa giornata contro il Venezia, quando un suo rinvio sbagliato, respinto da Pohjanpalo è terminato. La partita è poi terminiata 1-1 grazie al pareggio del solito Sebastiano Esposito.