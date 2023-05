Un solo passo da compiere per raggiungere la seconda finale europea consecutiva. La Roma di Josè Mourinho sarà di scena questa sera, alle ore 21, a Leverkusen per accedere all’ultimo atto dell’Europa League, che si svolgerà il prossimo 31 maggio alla Puskas Arena di Budapest. Si riparte dall’1-0 dello stadio Olimpico, firmato dal figlio di Roma Edoardo Bove, unico match vinto dai giallorossi nelle ultime 6 partite tra tutte le competizioni – 3 pareggi e 2 sconfitte – ma il solo successo è arrivato proprio nel match d’andata. Per il club capitolino, anche a causa del rallentamento delle ambizioni Champions in campionato – 4° posto ora distante 6 punti con sole 3 partite rimanenti in Serie A – diventa quindi fondamentale raggiungere e provare a vincere l’atto finale per centrare l’accesso alla prossima edizione della massima competizione europea. Anche le statistiche sono a favore della Roma: 10 vittorie – ed una sola sconfitta - nella partita di ritorno dopo un successo all’andata per 1-0. Uomini di Mourinho che però, nelle ultime tre trasferte in Europa, non è mai riuscita a trovare l’affermazione. Di contro, il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso sono in uno stato di forma non proprio brillante – 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 4 – e contro le italiane, il rullino di marcia non è di certo meno preoccupante: il Bayer ha infatti perso tutte e 7 le sfide nelle competizioni UEFA ma faranno di tutto per arrivare alla loro prima finale europea dal 2002.