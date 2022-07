Javier Pastore prosegue la sua avventura in Spagna con l'Elche. Ad annunciare il rinnovo di contratto è lo stesso argentino, che con un video sui social del club iberico ha voluto rivolgersi direttamente ai tifosi della squadra, dopo un anno non facile con sole 13 partite disputate: "Un saluto a tutti i tifosi. Volevo parlarvi e comunicarvi che ho rinnovato per un altro anno con l'Elche e parteciperò con grande voglia a questo anno che per il club sarà molto importante, essendo il centenario. Da parte mia, vi dico che avrete un giocatore molto diverso dall'anno scorso. Ho molta voglia, fisicamente sto bene e vi ringrazio per l'affetto dello scorso anno. Quest'anno toccherà a me restituirvi amore in campo. Quest'anno dovremo sfruttare tutto, mi auguro che lo stadio sia una festa come lo scorso anno. Forza Elche!".