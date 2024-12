Ezio Simonelli presidente della Lega Serie A: chi ha votato per l'ex commercialista di Berlusconi

Laha scelto il suo, sancendo una vittoria per le grandi storiche del nostro calcio e una sconfitta per Claudio Lotito. E' stato nominato, e questo segna una svolta storica nella cabina di comando del massimo campionato italiano.E' la seconda sconfitta per il patron della Lazio dopo quella sul fronte della riforma dello Statuto FIGC, ma come sono si è arrivati alla nomina di Simonelli?- Il sito Calcio e Finanza ha svelato nel dettaglio i voti per Simonelli, che ha preso il posto del lotitiano Lorenzo Casini alla guida della Serie A: hanno votato a favore Atalanta, Inter, Juventus, Bologna, Venezia, Udinese, Roma, Como, Parma, Fiorentina, Monza, Cagliari, Milan, Lecce.

CHI E' EZIO SIMONELLI

- Sul fronte opposto si sono invece schierate: Lazio, Napoli, Verona, Empoli, Genoa e Torino. I granata inizialmente si erano detti favorevoli a Simonelli, ma ha lasciato il gruppo dei pro non avendo intenzione di contrastare la linea di Lotito e Aurelio De Laurentiis, in asse con il patron della Lazio.- A non convincere Urbano Cairo, riferisce Calcio e Finanza, sarebbe anche il tema dell’visto che il giurista, interpellato dal presidente uscente Lorenzo Casini, sulla questione dell’indipendenza del presidente della Lega Serie A aveva spiegato come il candidato a presidente debba essere indipendente, ovverosia non avere "alcun rapporto a qualsiasi titolo con le Società Associate, e/o con gli azionisti di riferimento e le controllate delle Società Associate, e/o con il gruppo di appartenenza delle Società Associate, e/o con altra Lega professionistica".

Tra le cariche di Simonelli sono presenti alcuni rapporti con la galassia, la holding attraverso cui la famigliacontrolla ilcosì comee le altre società della galassia. In particolare, le cariche sono le seguenti: Membro del Collegio Sindacale di Mondadori; Presidente del Collegio Sindacale di Mediaset; Sindaco supplente di Fininvest.Simonelli tuttavia, già dalla prima assemblea,. Ora la questione, dopo il voto, passerà comunque da una verifica dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto.

CALCIO E FINANZA

, presidente dell'Inter, ha spiegato: "Siamo fiduciosi anche perché Simonelli ha chiaramente rispettato quelli che sono poi i requisiti anche per potersi candidare quindi sono molto fiducioso".Tuttavia,: il 27 dicembre il Consiglio di Lega sarà chiamato a dare un parere sull'eleggibilità di Simonelli e non è da escludere che il numero uno della Lazio possa andare ulteriormente allo scontro anche in termini legali.