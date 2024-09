Giuntoli e la frase su Osimhen: "4 mesi per portarlo al Napoli. Forse andava venduto prima"

Getty

Cristiano Giuntoli oggi è il direttore sportivo e plenipotenziario dell'area sport di casa Juventus, ma prima di vestire il bianconero è stato a lungo uno dei più importanti artefici della crescita, fino allo scudetto, del Napoli. Nel corso dell'intervista concessa al Corriere della Sera il dirigente è tornato a parlare anche della sua avventura con Aurelio De Laurentiis svelando un retroscena anche su Victor Osimhen, oggi in prestito al Galatasaray dopo un'estate da separato in casa."I numeri rappresentano lo storico di un giocatore, ma ho bisogno di sentire l’emozione, di vederlo e capire cosa mi trasmette. Ed è una valutazione imprescindibile alla quale associ tutti i dati che vuoi, ma senza il sentiment non ho il quadro completo della situazione. Ma c’è sempre un margine di rischio quando prendi un calciatore".​

"Forse Victor (Osimhen, ndr). Ci ho messo quattro mesi per portarlo a Napoli. Andava forse venduto prima, ma Aurelio (De Laurentiis, ndr) è un imprenditore intelligente e astuto. Gli devo tanto, gli voglio bene"."La Juve è un punto d’arrivo, il massimo"."Qui ce n’è di più. Ma più che di pressione parlerei di senso di responsabilità. Questo è quello che ho avvertito appena arrivato. La consapevolezza di essere in un club che ha fatto la storia, e di avere sulle spalle il peso di una mission importante. Non amo far trasparire le mie emozioni, anche la pressione è qualcosa che sento dentro, fuori prevale la lucidità, la serenità del manager che deve sempre prendere decisioni di testa e mai di pancia. Forse è questo il pregio che mi riconosco: la serenità in qualsiasi situazione".