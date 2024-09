Juventus-Osimhen, cosa c’è di vero

Redazione Calciomercato

Sono bastati 180 minuti aper conquistare la fiducia del caldo tifo del. In attesa del primo gol ufficiale, Víctor ha già messo a referto due assist decisivi: l’ultimo a Mertens contro i rivali del Fenerbahce è valso la vittoria finale. Sorride Víctor, in Turchia sta trovando stimoli e condizione dopo mesi difficili, da separato in casa, al Napoli.Nelle ultime ore sono circolate diverse indiscrezioni su un possibile cambio di maglia a gennaio per Osimhen. A spegnere ogni tipo di speculazione ci ha pensato il club turco: ". Ricordiamo che il Galatasaray ha accolto il forte attaccante nigeriano dal Napoli in prestito secco corrispondendogli i 6 milioni d’ingaggio.

Per accaparrarsi le prestazioni di Osimhen per la prossima stagioneValida, però,. Victor potrebbe diventare un obiettivo della Juventus solo nell’eventualità di una cessione di Vlahovic che non sta performando come dovrebbe.Una mezza idea ci sarebbe anche ma non di più al momento. De Laurentiis non vorrebbe vendere Osimhen alla Vecchia Signora ma la scorsa estate ha confermato la difficoltà sul mercato del nigeriano, chiudere preventivamente una porta potrebbe rivelarsi una scelta rischiosa. Ecco perché Osimhen, insieme a David del Lille, può diventare un’idea concreta per il futuro della Juventus.