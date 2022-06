Dopo settimane in cui si sono avvicendati i nomi di Vicario e Gollini, due dei principali profili seguiti dalla dirigenza della Fiorentina, quest’oggi TGR Rai Toscana ha rivelato l’interessamento dei viola per un altro portiere del nostro campionato: tenuto contro della partenza ormai certa di Dragowski, la dirigenza viola dovrà trovare una nuova soluzione.



Nelle ultime ora la Fiorentina si sarebbe messa in contratto con il Torino per avere informazioni su Vanja Milinkovic-Savic, il fratello del centrocampista della Lazio, che Juric sarebbe disposto a lasciar partire: nonostante il buon campionato il serbo sarebbe calato nelle gerarchie del tecnico croato. La strategia dei viola sarebbe quella di non prendere un profilo di primo piano per non oscurare, ma anzi gratificare, Pietro Terracciano, autore di una buona stagione.