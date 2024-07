La Fiorentina ci riprova per Bove. Offerta in arrivo

AFP via Getty Images

La Fiorentina è alla ricerca di profili per poter rifondare la propria mediana, la Roma ha in rosa alcuni profili di cui potrebbe privarsi: una situazione che potrebbe portare a sviluppi in sede di calciomercato. Stando a quanto racconta stamani Il Romanista, i giallorossi stanno per salutare Aouar che, però, potrebbe non essere l'unico centrocampista in uscita. potrebbero esserci novità anche per- Il classe 2002 piace alla Fiorentina e, soprattutto, al suo nuovo tecnico Raffaele Palladino. Un sondaggio esplorativo c'è già stato una decisa di giorni fa e la pista potrebbe di nuovo accendersi. La Roma, si legge, non ha alcuna urgenza di vendere il proprio centrocampista, ma è pronta a valutare le offerte che arriveranno sul tavolo della dirigenza. Offerta che secondo il giornale arriverà a breve proprio da Firenze.

- Dopo gli addii di Bonaventura, Duncan, Castrovilli, Arthur e Maxime Lopez la Fiorentina è alla ricerca di centrocampisti con una certa urgenza per un reparto totalmente da ricostruire. Bove, eventualmente, andrebbe ad occupare la posizione di centrocampista nella mediana a due disegnata da Raffaele Palladino.