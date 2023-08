I cospicui investimenti della Fiorentina in attacco implicano che il club prenda in considerazione anche il fronte uscite. Non è solo Luka Jovic l'indiziato per lasciare Firenze, ma c'è anche Christian Kouamé. Come riportato da Sky, il Lorient ha presentato un'offerta da 10 milioni per l'attaccante ivoriano.



LA POSIZIONE DEI VIOLA - Se fino ad oggi la dirigenza viola ha sempre rifiutato gli approcci per Kouamé, ora l'offerta dei francesi fa tentennare Barone e Pradé. Rimane l'importanza dell'ivoriano nelle rotazioni di Vincenzo Italiano che lo considera un jolly, ma la Fiorentina riflette e non è escluso che Kouamé possa salutare.