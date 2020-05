Nonostante le previsioni di un mercato molto più magro del solito, la Fiorentina, scrive oggi La Nazione, ha grandi cose in mente: si parte da Andrea Belotti, ma ci sono altri due obiettivi concreti, che portano il totale in preventivo a esattamente 105 milioni di euro. Intanto, per il Gallo, il cui nome circola da qualche giorno, servono 60/65 milioni, non trattabili, ma sicuramente inferiori a quegli 80 che Cairo avrebbe preteso se non stessimo attraversando tutti una fase tanto delicata.