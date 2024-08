Fiorentina, sondaggio per Gosens: Palladino vuole un altro esterno sinistro

Getty Images

Dopo il brusco rallentamento per l'affare Kostic con la Juventus , la Fiorentina potrebbe tornare su un altro esterno sinistro. Secondo quanto riportato da Sky Sport il nome nuovo è quello di, tedesco ex Inter e Atalanta.La Fiorentina avrebbe fatto un: ancora la trattativa non è in stato avanzato, ma l'affare potrebbe diventare concreto nei prossimi giorni. Palladino, infatti, dopo il 3-3 nella gara di andata dei playoff di Conference League contro la Puskas Akademia ha chiesto alcuni rinforzi dal mercato, e tra questi un esterno di centrocampo a sinistra, dove c'è Parisi e da dove può essere abbassato Biraghi nel ruolo di terzo di difesa.

(6 e 4 in campionato + un gol in Champions League, nella fase a gironi chiusa all'ultimo posto con Real Madrid, Napoli e Braga), Gosens ha scelto di tornare in Germania e di abbracciare la causa dell'Union dopo che l'esperienza all'Inter non era andata bene come quella con l'Atalanta, che invece lo aveva lanciato come uno dei migliori esterni sinistri sul panorama europeo. Il ritorno in Italia, con un modulo speculare a quello utilizzato da Gasperini a Bergamo, potrebbe fare al caso suo.