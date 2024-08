Fiorentina, si raffredda la pista Kostic? Il club frena: la situazione con la Juve

37 minuti fa

Sembrava un affare destinato a chiudersi nel giro di poche ore. Adesso, invece, si registra una netta frenata (forse definitiva) nell'affare che avrebbe dovuto portare Filip Kostic alla Fiorentina dalla Juventus. Il serbo, fuori dai piani di Thiago Motta, è da tempo sul mercato e negli ultimi giorni Giuntoli lo aveva proposto ai viola che non disdegnano un innesto di qualità ed esperienza sulla corsia. Le due società avevano impostato un affare sulla base di un prestito con obbligo di riscatto ma le carte in tavola sembrano essere cambiate.



DIETROFRONT - Fonti vicine alla società viola fanno infatti sapere che la Fiorentina ha mollato la pista Kostic e che il classe '92 non interessa più dalle parti di via di Ripoli. Da capire che cosa abbia portato a questa brusca frenata o se, viceversa, si tratta solo di una strategia per provare a strappare l'ex Eintracht a condizioni migliori. Quel che è certo è che la sospirata fumata bianca, che pareva ad un passo, sembra ora molto più lontana