Milan, sorpasso Fiorentina sul Marsiglia per Adli: formula e cifre

. In questi pochi giorni che mancano al termine della sessione estiva di calciomercato, l’addio del centrocampista francese è uno scenario sempre più vicino a realizzarsi. Nel corso degli scorsi giorni, come raccontato da Calciomercato.com,, con estrema armonia,

, in queste prime due uscite in campionato, che ha deciso di non convocare il numero 94,, dalla dirigenza rossonera sino allo staff tecnico,Da parte sua, l’ex Bordeaux ha posto una singola condizione per l’addio: rimanere in Europa. Per questo motivo, Yacine ha rifiutato la pista Al-Shabab, non aprendo a questo tipo di soluzione.

, nonostante gli arrivi di Ismaël Koné e di Pierre-Emile Højbjerg,, considerato, dai piani alti della società marsigliese, il sostituto ideale di Jordan Veretout, la cui cessione dovrebbe materializzarsi in questi ultimi giorni di mercato. Il Marsiglia è una pista che può accendersi da qui al 30 agosto. Una tentazione che stuzzica il classe 2000, in uscita dal Milan per questioni di spazio, minutaggio e liste.

Il club viola ci sta provando seriamente per il regista del Milan e sono in corso i primi contatti tra le parti per provare a definire la formula nell’affare. Secondo gli ultimi riscontri di Calciomercato.com,La società viola ha ricevuto la domanda del club meneghino e sta considerando, sempre più, l'ipotesi di far partire l'affondo decisivo. Saranno ore e giorni incandescenti per il futuro di Adli: