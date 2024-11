Fonseca alla berlina, Thiago Motta "perdonato" per le assenze: c'è qualcosa che non torna

, per attecchire del tutto e produrre effetti duraturi nel medio periodo. Lo abbiamo scritto non più tardi di due giorni fa che Juventus e Milan necessitino di una pazienza che, purtroppo per loro, il calcio non concede per affinare determinati meccanismi – tattici ma anche tecnici, ossia di aggiunta o cambiamento di calciatori – e tornare ad essere nei fatti alternative credibili per l'alta classifica in Serie A. Quattro mesi in una stagione sono poco ma possono essere già un periodo sufficiente per trarre delle prime conclusioni. E la pessima esibizione di sabato scorso non ha fatto altro che confermare chePoi però c'è un discorso da fare sulSarebbe disonesto non riconoscere che la nuova Juventus post-Allegri non abbia evidenziato in questi primi quattro mesi segni distintivi di un'identità di gioco ben precisa. Così come una volontà di controllare il gioco più che nel suo recente passato. Poi però ci sono i freddi numeri e gli inevitabili giudizi che li accompagnano:e aver dato, anche contro il Milan, la sensazione di una fase offensiva troppo sterile e troppo dipendente dalle invenzioni del singolo.Oggi il Milan tutto viene processato per scelte estive che si stanno rivelando poco azzeccate e per una gestione del quotidiano che dà adito ad altrettante perplessità.Una squadra compatta, solida, molto ordinata. Ma che si perde negli ultimi trenta metri di campo, Vlahovic o non Vlahovic.Il problema è che, indipendentemente dalle pesanti assenze fatte registrare a San Siro dalla Juve,Un parallelismo curioso, utile tuttavia a dilettarsi per non guardare appieno in faccia la realtà: ossia che, in modo diverso, Milan e Juventus sono le grandi delusioni di questa prima metà scarsa della stagione.