Juventus, Vlahovic prova a tornare con l'Aston Villa: le ultime e le alternative

Lavoro individuale. Ancora, e aspettando domani. Dusannon ha ancora sciolto le riserve sulla sua presenza per Birmingham: l'attaccante, reduce dallo stop contro ilper un affaticamento muscolare alla coscia sinistra, si è allenato a parte e ha iniziato il vero e proprio test verso il mercoledì di Champions. Domani si capirà se riuscirà a tenere il ritmo dei compagni, e dunque a essere a disposizione.Sarà decisivo dunque il provino al quale sarà sottoposto.Per questo, se tutto continuerà ad andare come previsto, DV9 potrebbe rientrare con i compagni a ridosso della sfida europea ed essere dunque tra i titolari a Villa Park. Niente male, per Motta, che tra avere e non avere il centravanti serbo ha scoperto sulla sua pelle quanto sia decisiva la differenza.

Se non dovesse farcela,potrebbe rientrare per la sfida di Via del Mare con il Lecce, e lasciare spazio nuovamente a Timothy. Come spiegato anche dall'allenatore poco dopo la sfida di San Siro, l'esperimento con Mckennie ha dato i frutti che attendeva, ma sono stati parzialmente efficaci. Difficilmente rivedremo quell'attacco lì, pure senza Dusan. E ad ora l'alternativa più probabile è proprio il figlio d'arte americano.Del resto, ladovrà fare ancora di necessità virtù. Anche perché non sono previsti altri recuperi:è ancora ai box, così come Nico Gonzalez. I due sono i più vicini al rientro - più di Milik, quantomeno - e proveranno a rientrare quanto prima. Perl'orizzonte è Lecce, per Nico qualche giorno in più. Come sempre, il tempo farà la sua parte. Salvo imprevisti...

