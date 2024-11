Juvemania, contro il Milan si riabilita solo Vlahovic: Thiago Motta, è sempre meglio un vero 9

Redazione Calciomercato

Si può essere soddisfatti di una partita così?Il bicchiere a metà può essere ciò che vuoi, e allora lì vale un po' l'interpretazione della vita, oltre che del calcio. Da un lato, del resto, come si poteva chiedere di più a una squadra che - nell'ordine - giocava: senza centravanti, senza panchina, con un finto trequartista a fare il finto nove. Dall'altro, però, si poteva forse osare di più. E non è un caso che, pagelle alla mano, i peggiori siano stati proprio gli uomini che di solito trascinano: gli elementi offensivi.

Non hanno offeso proprio nessuno,. Meno di loro han fatto, gli uomini della possibile e ora presunta rivoluzione illuminata di Thiago Motta. Ufficiale, su: l'esperimento falso nueve si è rivelato un mezzo disastro, si vedevano tutte le buone intenzioni (come i movimenti) ma poi all'osso non c'era polpa, si finiva per non trovare nulla dopo i tanti chilometri percorsi.E Thiago? Come l'ha presa,? "Nella fase offensiva abbiamo creato relativamente poco - ha spiegato -, ma siamo arrivati in una zona del campo che potevamo finire bene". Tradotto: lì ci si è pure arrivati con una certa costanza, però è mancato il gancio tra la chance e la rete. E non può essere solo un discorso relativo a Dusan Vlahovic, semmai di preparazione.

Perdonerete la banalità, ma è giusto per capirci: per una squadra abituata alla punta, snaturare tutto in pochi giorni non è parso tanto saggio, soprattutto andando ad analizzare il modo in cui ha attaccato la Juventus, con il solito lavoro per gli esterni, dai quali si chiede sempre d'inventare il colpo. Il resto è stato il: sinfonia molto bella, però da analizzare al microscopio, certamente non visibile a occhio nudo e comunque attento.Forse la sfida del Meazza cambierà il pensiero di molti sul lavoro die sull'importanza che il serbo continua ad avere per questa squadra: oltre ai numeri, parla lo 0-0 con il Milan.