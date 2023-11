Le numerose dichiarazioni che l'imprenditore finlandesesta rilasciando in queste ore stanno tenendo in forte linea di galleggiamento tutti i discorsi sul futuroche a stretto giro di posta dovrà necessariamente delinearsi. In ballo al momento ci sono infatti 4 fronti aperti da tenere in considerazione e la potenziale offerta sbandierata ai media dall'ex-Man United è solo una parte di un sistema in cui due potenziali turning point (o forse meglio chiamarli deadline) sono già delineati all'orizzonte. Si tratta dellada una parte e dalloda rimborsare entro il 2027 dall'altro.Il futuro del club nerazzurro passa inevitabilmente da lui.Nel discorso fatto in collegamento dalla Cina da presidenteil presidente ha fatto capire che la volontà, sua e di Suning, è quella di proseguire saldo al comando del club: "la strada da percorrere insieme è ancora tutta davanti a noi.ha contribuito a sostenere lo sviluppo e le ambizioni del Club". Zhang non esce di scena, almeno a parole, anche se un altro passaggio del sopracitato discorso lascia aperti altri spiragli: "Da quando abbiamo acquisito il Club ho portato tutto il mio impegno e il mio amore per questi colori. Sarà così".ProprioL'uomo d'affari finlandese, dopo aver più volte parlato in prima persona con Zhang ora ha raccolto investimenti per circa 2,5 miliardi di euro () per poter presentare un'offerta concreta per l'acquisto del club o per entrare come socio di minoranza ().alla ricerca di potenziali investitori. Da oltre un anno, infatti, l'Inter è potenzialmente in vendita e quel "finché sarò presidente" porta dritto sulle scrivanie dell'alta finanza.Il tempo stringe, anche per mettere in atto una macchina operativa che deve partire e passare da una due diligence in cui si controlleranno i reali conti del club. Zlliacus si è detto pronto ad iniziare, ma fra le pieghe di quel bilancio ci sono, come detto, già due importantissime deadline.(350 milioni circa considerando gli interessi) concesso dal fondoe in pegno in caso di mancato pagamento c'è il pacchetto azionario del club. La strategia più percorribile, al momento è il rifinanziamento, non con lo stesso fondo, o da parte degli Zhang, o da parte di soggetti terzi come potrebbe essere proprio Zilliacus e i suoi investitori.Ciò che però è ancora più importante e che quello sì, potrebbe generare nuove difficoltà economiche per il club, èabrogate dagli ultimi governi. Quel passivo è stato differito ma per regolamento dovrà essere ripianato entro cinque anni. Questa tagliola, insieme ale alla questione stadio irrisolta, sono i dati cheIl tempo stringe, il mercato freme, e la gestione di un club che tutti definiscono "d'Elite" non può più aspettare. Zhang cosa farà?