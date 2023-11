e sta portando avanti un'unica grande strada per cercare di bypassare la deadline di maggio 2024 in cui dovràconcessi a tassi molto alti. Senza la possibilità o la volontà di andare a pesacare dal proprio portafoglio personale i già citati fondi, la via perper non perdere il controllo dell'Inter è quella quindi delche però non sarà più con Oaktree.La strategia è chiara: l'obiettivo è trovare un nuovo fondo o una nuova banca che possa aprire una linea di prestito a cifre più alte dei(la società con sede in Lussemburgo in cui sono contenute le azioni del club date in pegno in cambio del prestito)in modo tale da chiudere quel capitolo debitorio e avere comunque margine operativo per continuare a tener eil controllo del club. Secondo la Gazzetta dello SportLa domanda che però tutti i tifosi interisti si pongo resta la stessa: perché a questo punto non vende? La riposta è semplice:per l'analisi dei conti e quindi, con la scadenza per Oaktree così vicina, non c'è margine per chiudere una cessione così importante. Il numero uno interista, inoltre, è convinto chea cui l'Inter sicuramente parteciperàdando margini di crescita sportiva ed economica enormi.