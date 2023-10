Torna a parlare ancora una volta Thomas Zilliacus, l'uomo d'affari finlandese che vuole acquistare l'FC Internazionale, come ribadito al sito finlandese Helsingin Sanomat: "Voglio acquistare l'Inter con il mio fondo XXI Century Football Capital e con la cerchia ristretta di Jassim Bin Hamad Bin Jassim Bin Jaber Al Thani che ho contattato lunedì per avviare i colloqui e mettere in comune le nostre risorse. I colloqui con Steven Zhang e con Suning si svolgeranno a porte chiuse e i risultati saranno resi noti a tempo debito. Il nostro prezzo finale d'acquisto è un miliardo di euro. Zhang vuole vendere, ma soltanto a chi sia seriamente intenzionato a rendere ancora più forte l'Inter".