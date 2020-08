Monza e Milan, le due passioni di Adriano Galliani, che non vede l'ora dell'amichevole del 5 settembre, quando le due squadre si affronteranno al Meazza: "Un’emozione grandissima, racchiude la storia di una vita. E’ un incontro che ho desiderato molto - racconta a La Gazzetta dello Sport -. Mi rattristano un paio di cose: lo stadio senza pubblico è un colpo al cuore.Ho passato agosto al telefono per la campagna acquisti, con una passione infinita per la squadra per cui tifavo fin da bambino. Il sogno è la prima storica promozione in A, non ci nascondiamo. La mia esperienza al Milan e nelle maggiori istituzioni del calcio è utile al Monza: ho conosciuto dirigenti e procuratori di tutta Europa. Nuovi colpi? Carlos Augusto, terzino sinistro che arriva dal Corinthians, dove era titolare. Un brasiliano fortissimo, nazionale Under 20. Lui è l’ottavo colpo, seguirà il nono, magari anche il decimo. Avevano tante altre offerte ma siamo felici abbiano scelto noi per la nostra credibilità.. Con le stesse risorse economiche, ma senza la nostra storia, non sarebbe stato lo stesso"."Abbiamo parlato tante volte, abbiamo un rapporto fantastico.Mi auguro di trovarlo sabato, anche per uno spezzone di gara. Lo incontro spesso, appena mi vede sento il suo inconfondibile “Ciao capo”"."Quello della sera prima, in un ristornate sul porto di Barcellona. Aveva appena firmato e andammo tutti festeggiare a cena. Alla cassa la mia carta di credito passò 2-3 volte, ma senza funzionare."Monza in A e il Milan in Champions. A più di settant’anni sono un pazzo di calcio che vive in biancorossonero".