Il Milan vuole mettere da parte le ultime tre partite negative e riprendere la corsa verso la qualificazione alla prossima Champions League. Per farlo, Gattuso ha intenzione di riproporre il 4-3-3, accontonando temporanemente l'idea di giocare con il trequartista visto l'infortunio alla caviglia patito da Paquetà (ne avrà per un mesetto).



GATTUSO TORNA ALLE ORIGINI - "Dobbiamo mettere la squadra che in questo momento ci dà delle garanzie. Si tocca con mano che c'è un po' di nervosismo, ma può essere un qualcosa di positivo. Vuol dire che ci sono giocatori che ci tengono". Gattuso non ha usato giri di parole in conferenza, schietto e sincero nell'analizzare il momento attraversato dal suo Milan. Contro la Juventus non vi sarà spazio per nuovi esperimenti, la squadra ha bisogno di certezze. Ecco perchè si va verso il ritorno al 4-3-3: Suso non ha il passo, nè le caratteristiche tecniche per agire in una posizione più centrale. E' stato provato Calhanoglu, che nasce come vero numero 10, ma al turco verrà chiesto di giocare da mezzala sinistra con Kessie che tornerà titolare dopo aver superato l'infiammazione al ginocchio. E' anche una questione di meccanismi, perchè questo Milan non ha ancora le conoscenze tattiche per giocare con un modulo molto diverso rispetto a quello standard. PRONTO BORINI - Nell'ultima seduta di allenamento prima della partenza per Torino è stato provato Fabio Borini nel tridente offensivo. L'ex Sunderland può tornare titolare a quasi tre mesi dalla vittoria ottenuta dal Diavolo in casa del Genoa. Il ballottaggio con Castillejo verrà sciolto solo domattina ma il numero undici rossonero è in netto vantaggio anche in virtù di una maggiore predisposizione a determinati compiti in fase di copertura.