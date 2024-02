Genoa e Sampdoria, il sindaco Bucci avvisa: 'Per il restauro del Ferraris tempo quasi scaduto'

Marco Tripodi

Il sindaco di Genova Marco Bucci ha fretta. E vuole metterla anche a Genoa e Sampdoria. Al centro del dialogo tra il primo cittadino del capoluogo ligure e i due principali club calcistici della Superba c'è il progetto di riqualificazione e ammodernamento dello stadio Luigi Ferraris.



Da tempo l'impianto di Marassi, di proprietà comunale ma gestito e utilizzato da Genoa e Samp, è oggetto di dialoghi costanti circa gli importanti interventi di restyling necessari per metterlo in regola con le direttive internazionali imposte dall'Uefa. Regole che consentirebbe al Ferraris di ospitare eventualmente anche alcune gare degli Europei in programma tra Italia e Turchia nel 2032.



Un dialogo che tuttavia al momento è rimasto fermo alle intenzioni, come ha sottolineato quest'oggi, a margine di un intervento pubblico, il sindaco Bucci:

"Ho incontrato le società, ma il tempo stringe - ha spiegato a Telenord l'inquilino di Palazzo Tursi - voglio i progetti entro fine febbraio, ma in realtà li volevo già ieri. Vogliamo assolutamente essere pronti per gli Europei 2032".



Il riferimento del sindaco è al vertice avuto nei giorni scorsi con i dirigenti rossoblucerchiati, nel corso del quale si è tornati a parlare del progetto di ristrutturazione dello stadio secondo il modello pensato dall'architetto Hembert Peranalda che prevede anche l'edificazione di una vera e propria cittadella dello sport nello spazio adiacente all'arena oggi occupato dalla casa carceraria.