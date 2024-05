Genoa e Sampdoria: minacce continue tra ultrà. Il rischio è la guerra tra tifosi

. Dopo i tafferugli tra tifosi di Genoa e Sampdoria avvenuti ieri sera in varie zone della città , la sensazione che si respira è che la questione non sia affatto chiusa qui. Anzi, il peggio potrebbe ancora arrivare.Nella tarda mattinata di oggi undiffuso tra i sostenitori genoani invitava tutti coloro che hanno in deposito striscioni, sciarpe e bandiere custoditi presso i magazzini dello stadio Luigi Ferraris ad andarseli a riprendere e svuotare totalmente i locali.Un'azione che sarebbe una risposta a quanto avvenuto in nottata a Piazzale Adriatico doverientrati nel frattempo dalla trasferta di Milano. Un episodio a sua volta seguito alla scintilla che aveva fatto scatenare i disordini del tardo pomeriggio di ieri in piazza Alimonda, all'esterno di un bar tradizionalmente frequentato dai genoani. Secondo le ricostruzioni alcuni tifosi della Sampdoria, in festa per il traguardo playoff raggiunto dalla squadra di Andrea Pirlo, avrebbero aggredito i rivali cittadini presenti nel bar per seguire la gara tra il Grifone e il Milan, dando il via a una violenta zuffa che ha coinvolto un centinaio di persone.Il timore è che dopo decenni di pace e convivenza il mondo del calcio genovese possa conoscere una pagina di violenza che di certo non gli appartiene.