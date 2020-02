Il giocatore che ispira più curiosità tra i tanti che sono sbarcati alla corte del Genoa nel mercato di gennaio è senza dubbio Sebastian Eriksson. Lo svedese è tornato in Italia sei anni dopo la fine della sua avventura con il Cagliari. E proprio contro i sardi, domenica pomeriggio a Marassi, potrebbe fare il suo secondo esordio in Serie A: "Spero di vincere questa battaglia con il Cagliari. La squadra sta crescendo - ha dichiarato a Sky Sport - e io ho molta voglia di giocare in Serie A. Nicola è una brava persona, è un ottimo allenatore, io sto imparando tante cose".



Il trentenne scandinavo ha poi spiegato i motivi che l'hanno spinto a tornare in Italia: "Da quando sono tornato in Svezia mi mancava l'Italia, la vita, il calcio. Quando il Genoa mi ha dato quest'occasione ho accettato subito e sono tornato in fretta".



Una battuta infine sul derby tra Milan e Inter che vedrà tra i protagonisti un suo illustre connazionale: "Sarà una battaglia anche quello, Ibrahimovic dà qualcosa in più per i compagni di squadra, come ha sempre fatto. Penso possa vincere il Milan"