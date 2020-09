Quando tutto sembrava ormai pronto per essere ufficializzato, la trattativa tra il Genoa e Mario Balotelli subisce una improvvisa frenata.



Troppe le perplessità nutrite nei confronti di un giocatore di difficile gestione da parte del club rossoblù che nella sua ricerca di un centravanti di ruolo vira ora su altri obiettivi. Secondo Sky Sport in cima alle preferenze del Grifone sarebbe balzato Gianluca Scamacca, 21enne di scuola Roma, di proprietà del Sassuolo e reduce da un anno in prestito all'Ascoli. E proprio in prestito il ragazzo sarebbe stato chiesto dai dirigenti liguri ai colleghi emiliani.



L'eventuale arrivo di Scamacca, tuttavia, non chiuderebbe del tutto le porte del mercato in entrata dei rossoblù, che non hanno ancora perso del tutto le speranze di riportare sotto alla Lanterna Antonio Sanabria. E anche lo stesso Balotelli non può considerarsi del tutto abbandonato. Perchè, come ha sottolineato ieri il ds Daniele Faggiano, fino al 5 ottobre, giorno di chiusura delle contrattazioni, tutto sarà possibile.